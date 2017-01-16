Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
(Görüntülü Haber) Rize' de kaza; yaralılar var (2)
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi..
16 Ocak 2017 Pazartesi 15:52
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