Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
(Görüntülü Haber) Rize' de kaza; 1 ölü, 20 yaralı (3)
Rize' nin Derepazarı ilçesinde yol kenarında park halindeki midibüse arkadan gelen tır' ın çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi öldü, 2' si ağır 20 kişi yaralandı.
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
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