(Görüntülü Haber) Reyhanlı'ya tank sevkiyatı

Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, () - DOĞU illerinden Hatay'a gönderilen tanklar ve askeri araçlar, Reyhanlı bölgesine sevk edildi. Hatay'dan Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine zaman zaman top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat sürüyor. Doğu illerinden Hatay'a gönderilen 7 tankı taşıyan TIR'lar, Hatay'a ulaştı. Zırhlı araçlar ile TSK'ya ait sivil araçların da eşlik ettiği konvoy, Hatay'dan Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. TIR'lar, Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Narlıca Hudut Taburu'na geçti. Tankların, Oğulpınar Hudut Karakolu'na konuşlandırılması bekleniyor. Öte yandan bugün karakol bölgesini takip eden gazeteciler, askerler tarafından Oğulpınar Mahallesi'nin dışına çıkarıldı. Basın mensuplarının, mahalle girişinde kurulan uygulama noktasından Oğulpınar Mahallesi'ne geçişlerine izin verilmedi.