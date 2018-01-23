Roketin düşme anı HATAY () Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme yapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
(Görüntülü Haber) Reyhanlı'ya 2 roket düştü
Roketin düşme anı HATAY () Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme...
23 Ocak 2018 Salı 19:05
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