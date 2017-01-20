(Görüntülü Haber) Reyhanlı'da bir gece 10 araç yakıldı
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 4 ayrı mahallede toplam 10 araç kundaklandı. Reyhanlı İlçesi'nin Bayır, Adabucak, Fidanlık ve Mustafa Kemal Mahallelerinde gece saat 03.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişi veya kişiler tarafından park...
20 Ocak 2017 Cuma 12:37
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 4 ayrı mahallede toplam 10 araç kundaklandı. Reyhanlı İlçesi'nin Bayır, Adabucak, Fidanlık ve Mustafa Kemal Mahallelerinde gece saat 03.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişi veya kişiler tarafından park halindeki otomobil ve minibüsler ateşe verildi. Aynı saatlerde ilçenin farklı mahallelerinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen 2'si Suriye vatandaşlarına ait 10 araç kullanılmaz hale geldi. Bir aracın yakılması güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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