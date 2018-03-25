(Görüntülü Haber) Restoranda yangın
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında zarar meydana geldi. Adalet Sarayı Sokağı'nda Necati Köşebaş'a ait restoranın giriş bölümünde, bugün saat 05.20 sıralarında,...
25 Mart 2018 Pazar 15:45
AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında zarar meydana geldi. Adalet Sarayı Sokağı'nda Necati Köşebaş'a ait restoranın giriş bölümünde, bugün saat 05.20 sıralarında, alevler yükseldi. 3 katlı bahçeli evin altındaki restoranın üst katında kalan işletme sahibi, panikle dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı ulaşıma kapadı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Restoranda zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.