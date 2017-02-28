Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran'ın sahibi Zeynel Karakurt, geçen cumartesi saat 19.30 sıralarında işyeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Karakurt'u öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler aynı gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Ekipler cinayetin işlendiği kurusıkıdan bozma tabancayı da şüphelilerin attığı yerde buldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve M.Y. tutuklanırken, G.A. ise serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber)Restoran sahibi cinayetine 2 tutuklama
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran'ın sahibi Zeynel Karakurt, geçen cumartesi...
28 Şubat 2017 Salı 11:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.