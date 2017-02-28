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(Görüntülü Haber)Restoran sahibi cinayetine 2 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran'ın sahibi Zeynel Karakurt, geçen cumartesi...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da restoran sahibi 47 yaşındaki Zeynel Karakurt'un öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Burdur Gölü kenarındaki Sofram Restoran'ın sahibi Zeynel Karakurt, geçen cumartesi saat 19.30 sıralarında işyeri önünde bir otomobildeki kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden Karakurt'un üzerine ateş açıldı. Zeynel Karakurt kan içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Karakurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Karakurt'u öldürdükleri iddiasıyla 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler aynı gece kent merkezinde saklandıkları yerde polis tarafından yakalandı. Ekipler cinayetin işlendiği kurusıkıdan bozma tabancayı da şüphelilerin attığı yerde buldu. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve M.Y. tutuklanırken, G.A. ise serbest bırakıldı.

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