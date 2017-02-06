Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Hüseyin Mert Saral, mahkemece tutuklandı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkarılan Hüseyin Mert Saral'ı dışarıda bekleyen bir grubun alkışladıkları görüldü. Hüseyin Mert Saral, zırhlı polis aracına bindirilerek cezaevine götürüldü.
(Görüntülü Haber) Restoran cinayetinin zanlısı tutuklandı (2)
Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyette sorgusu...
06 Şubat 2017 Pazartesi 17:40
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