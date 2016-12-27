ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ Reşadiye’de yolcu otobüsü ile ÇEDAŞ'a ait kamyonetin çarpışması ardından meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kamyonetteki Gökhan Yılmaz da kurtarılamayarak öldü. ÇEDAŞ ekiplerinin bakım onarıma gittikleri sırada kaza geçirdikleri belirtildi.
(Görüntülü Haber) Reşadiye'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ Reşadiye’de yolcu otobüsü ile ÇEDAŞ'a ait kamyonetin çarpışması ardından meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Niksar Devlet Hastanesi’ne sevk edilen kamyonetteki Gökhan Yılmaz da kurtarılamayarak...
27 Aralık 2016 Salı 11:38
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