() Suriye rejimi yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; rejim yanlısı grupların araçlarla Afrin'e kadar gitmeleri yer alıyor.
(Görüntülü Haber) Rejim yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği belirtilen görüntüler (3)
() Suriye rejimi yanlısı grupların Afrin'e giderken çekildiği belirtilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; rejim yanlısı grupların araçlarla Afrin'e kadar gitmeleri yer alıyor.
20 Şubat 2018 Salı 18:21
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