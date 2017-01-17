Ersan SAN / İSTANBUL Reina katliamanı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü. Bu sırada kamerası kayıttaydı.
(Görüntülü Haber) Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler
Ersan SAN / İSTANBUL Reina katliamanı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi...
17 Ocak 2017 Salı 08:35
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