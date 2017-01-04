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(Görüntülü Haber) Reina katliamcısı teröristle ilişkili 3 sır ailenin izi İzmir'de çıktı (3)

EVLERDE ELE GEÇENLER İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristle bağlantılı üç aileye mensup 40 kişinin işlemlerinin emniyette sürdüğü açıklandı. Ailelerin kaldığı üç adresteki...

EVLERDE ELE GEÇENLER İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren teröristle bağlantılı üç aileye mensup 40 kişinin işlemlerinin emniyette sürdüğü açıklandı. Ailelerin kaldığı üç adresteki aramalarda, çoğunluğunun sahte olduğu değerlendirilen farklı ülkelere ait 41 pasaport, 12 cep telefonu, tablet, 2 palaska, 2 kütüklük, bel aparatı, GPS cihazı, keskin nişancı tüfeği dürbünü, gece görüşü dürbünü, operasyonel fener, yabancılara mahsus 15 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi. Dikkat çekmemek için aileleri ile birlikte ev kiraladıkları ve normal yaşam sürdükleri tespit edildi.

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