(Görüntülü Haber) Reina katliamcısı, Konya'dan başka bir kişiyle birlikte İstanbul'a gitmiş (2)

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya Şehirlerarası Terminalde yabancı uyruklu bir kişiyle buluşup bilet aldığı ortaya çıktı. Teröristin, bilet aldığı ve 'Yusuf Hoca' kod adlı DEAŞ'lı ile teröristle İstanbul'a gittiği ileri sürüldü. Reiana katliamını gerçekleştiren teröristin geçen Kasım ayı sonlarında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Konya geldiği ve 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin belirlenmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde kendisi gibi çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi. Polis, teröristin buluştuğu ve birlikte İstanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlı ikinci kişinin gerçek kimliğini araştırıyor. Teröristin Konya'da temasa geçip, yanlarında kaldığı öne sürülen 3 aileye ev kiralayan 2 emlakçının da halen gözaltında olduğu belirtildi. Teröristin temasa geçtiği ailelerden 2'sinin saldırıdan önce, 1'inin de saldıran sonra Konya'dan ayrıldığı belirtildi. Emlakçıların da, aileler Konya'dan ayrıldıktan sonra evleri başka kişilere kiraladıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiye de ev kiralamadıklarını söyledikleri öğrenildi.