(Görüntülü Haber) Raco için operasyon başladı

Haber: İrfan SAPMAZ / SURİYE () Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi. Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR