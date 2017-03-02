(Görüntülü Haber) Pütürge Kaymakamı'nın makam aracı, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Mikail PELİT/MALATYA, ()– MALATYA’ya bağlı Pötürge İlçe Kaymakamı Erkan Savar'ın da içinde bulunduğu makam otomobili, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada Kaymakam Savar ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Pötürge- Tepehan yol ayrımında meydana geldi. Malatya'dan Pötürge'ye giden ve içerisinde Pötürge Kaymakamı Erkan Savar'ın da bulunduğu Ali Akay yönetimindeki 44DY 244 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Mehmet Demirhan yönetimindeki 44 FK 713 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaymakam Savar ve şoförü Akay ile korumanın yaralandığı kazada, diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Demirhan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılar hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kaymakam Erkan Savar'ın kolunda kırık olabileceğini, bunun da çekilecek rontgen filmi ile belirleneceğini belirtirken, koruma ve şoförün de hayatı tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Prof.Dr. Kızılay, diğer araçta bulunan yaralılardan 1'inin ise hayatı tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Kazadan sonra Malatya Valisi Mustafa Toprak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat da hastaneye gelerek Kaymakam Savar ile yaralıların durumları hakında bilgi aldı, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “Kaymakam beyin aracı Malatya tarafından geliyor, diğer araçta gelirken Tepehan – Nemrut mevkiinde kafa kafaya çarpışıyorlar. Karşıtaraftaki araçta 5 kişi var 2’si ölüyor ve diğer arkadaşlarımız yaralı. Bizim araçta kaymakam bey, koruması ve şoförü hafif yaralılar. Pütürge’ye hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.