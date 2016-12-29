(Görüntülü Haber) PTT hizmet binasında yangın çıktı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Savaştepe İlçesi'ndeki PTT hizmet binasının çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı PTT hizmet binasının çatı katında, dün saat 21.00'de bacadan yangın başladı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının yerine gelen itfaiye, çalışma başlattı. Bina ise tahliye edildi. İtfaiyenin 45 dakikalık çalışma sonucu yangın, büyümeden söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.