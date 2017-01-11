Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () KADIKÖY'de ünlü psikolog Alper Engeler, tartıştığı bir kişi tarafın bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli yakalanarak gözlatına alındı. Olay, Kadıköy Caferağa mahallesinde 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, klinik psikolog Yardımcı Docent Doktor Alper Engeler, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli H.E. yakalandı.
(Görüntülü Haber) Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, () KADIKÖY'de ünlü psikolog Alper Engeler, tartıştığı bir kişi tarafın bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli yakalanarak gözlatına alındı. Olay, Kadıköy Caferağa mahallesinde 03.00 sıralarında meydana...
11 Ocak 2017 Çarşamba 16:26
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