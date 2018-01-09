(Görüntülü Haber) Pozantı'da yük treni devrildi

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.



Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı. Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.