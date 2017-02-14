(Görüntülü Haber) 'Ponzi Arzu' işbaşında, kurbanları ile böyle fotoğraf çektirmiş (2)

Hüseyin TÜCCAR- Faruk KAHRAMAN / BURS, () - BURSA’da peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Arzu Mertgil'in kurbanlarını kandırmak için evlerine gittiği, samimi ve içten davrandığı, birlikte yemek yedikten sonra fotoğraflar çektirdiği ortaya çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de 60 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı suçlamalarıyla Arzu Mertgil'i yakaladı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar para çıkan Mertgil'in kaldığı evde yapılan aramada ise 18 farklı peruk ele geçirildi. Sosyal medya hesabında tanınmamak için peruklarla çekilmiş fotoğraflarını paylaşan 'Ponzi Arzu' adı verilen Arzu Mertgil, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Hakkındaki soruşturma devam eden Arzu Mertgil'in tanıştığı kişileri dolandırmak için evlerine gittiği, çok samimi ve içten davrandığı, birlikte yemek yiyip çay- kahve içtiği, bazı kurbanları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği tespit edildi. 'O KADAR SAMİMİ DAVRANIYORDU Kİ' Evinde ağırladığı Arzu Mertgil'in kurbanlarından 57 yaşındaki Fuat D., ayrıldığı ilk eşine 100 bin lira tazminat ödemek üzere anlaştığını belirterek nasıl dolandırıldığını şöyle anlattı: "Ben işçi emeklisiyim. Boşandığım eşim benden evi istedi. Sonra kendisi ile 100 bin liraya anlaştım. Bankadan uzun vadede çekeceğim kredi ile parayı öderim diye düşündüm. Ancak bankalar emekli maaşımı yeterli bulmadıkları için kredi vermediler. Arkadaşımın önerisiyle Arzu Mertgil ile tanıştım. Evime geldi. Birlikte yemek yedik, çay içtik. Çok samimiydi. O kadar iyi davranıyordu ki, yeni eşim onunla hatıra fotoğrafı çektirme ihtiyacı duydu. Önce kimlik kartımın 15 fotokopisini aldı. Ardından beni bir şirkette sigortalı gösterdi. Böylece bankalar kredi vermeyi kabul etti. 8 bankadan kredi çektik. 9'uncu banka vermedi. Bu kez bir arkadaşımdan ricada bulundum. Parayı onun adına çektik ben de kefil oldum. Bankadan çektiğim toplam 150 bin lirayı, yanımdan ayrılmayan şoförü Serkan, 'Bu paraları sana sonra topluca vereceğiz' diyerek alıyordu. Arzu bizde o kadar güven oluşturdu ki, aklımıza hiç kötü bir şey gelmedi. Ancak bankalar ile işimiz bitince onun da bizimle işi bitti. Paralarla ortadan kayboldu. Savcılığa suç duyurusunda bulundum." KARA KARA DÜŞÜNÜYOR Boşandığı eşine 100 bin lirayı nasıl vereceğini düşünürken bu kez 150 bin liralık krediyi faizleriyle nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğünü belirten Fuat D., "Ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırdık kaldık" diye konuştu. Fuat D.'nin 17 yaşındaki kızı Necla D. İse 4 kardeş olduklarını kaydederek, "Okulda çok başarılı öğrencileriz. Yaşadığımız bu olaydan sonra perişan olduk. Okulumuz aksatmaya başladık" dedi.