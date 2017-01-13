(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle rastgele ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor (2)

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açan kişiyi polis ikna etmeye çalışıyor. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin evde ailesinin de olduğu belirtildi. Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Akıncılar Mahallesi 548 Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, oturduğu üç katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede önlem alan polis, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişinin, aynı eylemi daha önce de gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis, yaklaşık 4 saatten beri, evde ailesinin de bulunduğu kişiyi ikna etmeye çalışıyor.