Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, () '20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM' Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii'nin minaresine çıkan Murat T., borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını, cezaevine girmek istemediğini söyledi. Murat T., "20 mermim var, gerekirse çatışırım" diye bağırdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ekipleri de olay yerine geldi.
(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi (5)
Berktuğ ÖNCÜ- Enver FATİH TIKIR/BURSA, () '20 MERMİM VAR, GEREKİRSE ÇATIŞIRIM' Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Kuba Camii'nin minaresine çıkan Murat T., borcu yüzünden hakkında tutuklama kararı çıktığını,...
12 Nisan 2018 Perşembe 19:16
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