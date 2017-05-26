ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri Kobra aracıyla mahalleye girerken, asayiş şubesinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri de sokaklarda ve çatılarda arama yaptı. İhbarların olduğu bölgedeki evlerin çatılarına tek tek çıkan özel harekat ekipleri, katil zanlısı Nedim Merdin'i aradı, ancak bir ize rastlanmadı. Polisin uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen katil zanlısı Nedim Merdin'i arama çalışmaları sürüyor.
(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle girdiği evde katliam yaptı: 3 ölü (5)
ÖZEL HAREKAT ÇATILARDA ZANLIYI ARADI Edirne'de eniştesi, kız kardeşi ve yeğenini öldürdekten sonra kaçan Nedim Merdin'in aynı mahallede görüldüğü ihbarı polisi harekete geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri...
26 Mayıs 2017 Cuma 16:16
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