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(Görüntülü Haber) Polisten "Uyuşturucu " operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Emniyet...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 Ocak 2017 günü Beyoğlu ilçesinde yapılan operasyon kapsamında, 1 kilo 450 gram ot esrar, 81,10 gram toz esrar, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 30 adet fişek, 21 adet sahte plaka, 1 adet polis tepe lambası, 1 adet telsiz, 2 bin 65 TL para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 erkek şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.D. isimli şahıs tutuklanmış, İ.H.D ve S.D isimli şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" denildi.

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