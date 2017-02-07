Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

(Görüntülü Haber) Polisten polise Bylock operasyonu: 28 gözaltı

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı. Samsun...

Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN, () - SAMSUN merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat illerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda ByLock kullandıkları iddia edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 28 polis gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı olarak Samsun merkezli İstanbul, Sivas ve Tokat İllerinde FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen, içlerinde polis, komiser, komiser yardımcısı ve emniyet amirinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilere ait 28 adreste arama yapan polis ele geçen dijital verilere el koydu. Gözaltına alınanlar arasında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğün'de görevli 1 Emniyet Amiri ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 1 komiser yardımcısının da bulunduğu bildirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.