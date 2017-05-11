(Görüntülü Haber) Polisten kaçarken ağaca çarptı

KONYA'nın Kulu İlçesi'nde polisin 'Dur' ihtarına 25 yaşındaki İshak E., otomobiliyle kaçtığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kenarındaki ağaca çarptı. Yara almadan kurtulan sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.



Polis, Konya- Ankara karayolu Kulu Makası yakınlarında şüphe üzerine İshak E. yönetimindeki 70 ET 565 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü İshak E., 'Dur' ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya başladı. Yaklaşık 6 kilometre süren kovalamaca sonucu İshak E. Kulu kent merkezi girişinde kavşağa geldiğinde direksiyon hakimiyetini yitirdi.



Kontrolden çıkan otomobil yolun kenarında yeşil alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazadan sürücü İshak E. ve yanına bulunan aynı yaştaki arkadaşı Yasin Ö., yara almadan kurtuldu. Polis, otomobilde yaptığı aramada bir içimlik paket halinde esrar ele geçirdi. İshak E. ve Yasin Ö. gözaltına alındı.



Soruşturma sürüyor.