Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirilirken, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan plakası açıklanmayan otomobil, kovalamayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirildi. Esrar ve palaya el konulurken, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 Suriyeli gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber)Polisten kaçan otomobilde esrar ve pala çıktı, 3 Suriyeli gözaltında
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirilirken, Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı. Olay,...
05 Mart 2018 Pazartesi 20:58
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