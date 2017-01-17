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(Görüntülü Haber) Polisten endemik lale soğanı operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, ormanlık alanda endemik ada lale soğanı kökleyip götürmek isteyen R.K. (57), S.K.(37) ve Ö.E.'yi (54) suçüstü yakaladı. Polisi harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis, ormanlık alanda endemik ada lale soğanı kökleyip götürmek isteyen R.K. (57), S.K.(37) ve Ö.E.'yi (54) suçüstü yakaladı. Polisi harekete geçiren olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Ellerinde kazma, kürek ve çuvallarla ormana farklı alanlardan üç kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese geldi. Ormanlık alanda araştırma yapan polis, ellerinde kürek ve kazma ile endemik lale soğanı kazdıkları belirtilen R.K., S.K. ve Ö.E.'yi gözaltına aldı. Ormanlık alanda kazı yapılan yerlerde incelemesini sürdüren polis, içinde lale soğanı bulunan 5 çuval olduğunu tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri, soğanların yalnızca Ege ve Akdeniz'de yetişen endemik bir bitki türü olduğunu belirtti. Polis, üç şüpheliye lale soğanlarını kazdıkları alana yeniden diktirdi. Tutanak tutulmasının ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı.

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