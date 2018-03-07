Davut CAN / İZMİR, () İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Ç.'yi taziye evinde gözaltına almak istedi, ancak yakınları bu duruma engel olmaya çalıştı. Olayda Yavuz Ç.'nin kardeşi Ümit Ç., sırtından vurularak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Yavuz Ç.'nin, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Yavuz Ç.'yi gözaltına almak istedi. Ancak yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında gruptan ateş açıldığı belirtildi. Polisin de silah kullandığı olayda, Yavuz Ç.'nin kardeşi Ümit Ç., sırtından vuruldu. Yakınları tarafından otomobille bir özel hastaneye kaldırılan Ümit Ç. yapılan müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi. Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, Yavuz Ç., olayın ardından yakalanarak gözltına alındı.
(Görüntülü Haber) Polisle çatışmaya giren gruptan bir kişi vuruldu
Davut CAN / İZMİR, () İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yavuz Ç.'yi taziye evinde gözaltına almak istedi, ancak yakınları bu duruma engel olmaya çalıştı. Olayda Yavuz Ç.'nin kardeşi...
07 Mart 2018 Çarşamba 20:00
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