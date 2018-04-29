(Görüntülü Haber)Polisin operasyonuyla iki uyuşturucu çetesi çökertildi

İZMİR merkezli 3 ilde iki uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada iki suç örgütünün yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. İzmir merkezli Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçeleri ile Manisa ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 2 insansız hava aracı, özel harekat ekipleri ve 70 ekipten oluşan 160 polis katıldı. Operasyonda 4 de narkotik dedektör köpeği kullanıldı. Yapılan baskınlarda ‘'meşe' diye tabir edilen satışa hazır halde yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 tüfek, ruhsatsız 1 tabanca ile 10 tüfek fişeği, 3 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.