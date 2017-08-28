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(Görüntülü Haber) Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilden ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı

Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler, durumundan...

Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler, durumundan şüphelendikleri 27 ZE 309 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği henüz belirsiz sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlarken, otomobilden polislere ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, Güzelvadi Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Burada çıkan çatışmada polis memuru Kenan K. ile araçtaki şüphelilerden Eyüp D. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bir süre sonra park halindeki minibüse çarparak duran otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen diğer şüpheliler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis ve şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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