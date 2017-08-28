Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler, durumundan şüphelendikleri 27 ZE 309 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği henüz belirsiz sürücüsü, 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlarken, otomobilden polislere ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Ekiplerin takip ettiği otomobil, Güzelvadi Mahallesi'nde sıkıştırıldı. Burada çıkan çatışmada polis memuru Kenan K. ile araçtaki şüphelilerden Eyüp D. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bir süre sonra park halindeki minibüse çarparak duran otomobilde bulunan ve 2 kişi oldukları belirtilen diğer şüpheliler aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis ve şüphelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilden ateş açıldı: 1'i polis 2 yaralı
Mustafa KANLI- Ahmet SOYDOĞAN/ GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te durdurulmak istenen otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada biri polis 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler, durumundan...
28 Ağustos 2017 Pazartesi 23:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.