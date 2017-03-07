(Görüntülü Haber) Polise teslim olup, yaptığı hırsızlıkları anlattı

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da vicdan azabı çekip polise teslim olan 26 yaşındaki İmam B., yaptığı hırsızlıkları tek tek itiraf etti. Hırsızlık Büro Amirliği'ni telefonla arayan İmam B., "Karıştığım bütün olayları anlatacağım" diyerek teslim olmak istediğini söyledi. Merkez Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'ne giden ekipler, İmam B.'yi ekip otomobiline aldı. Şüpheli, polislere 3 ay içinde soyduğu ev ve işyerlerini tek tek gösterdi. Birlikte hırsızlık yaptığı arkadaşlarının ismini de veren İmam B., "Bu güne kadar çok hırsızlık yaptım. Ama artık kendime yeni bir yol çizeceğim, cezamı çekip bu işleri bırakacağım" dedi. Şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 12 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. İmam B., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.