(Görüntülü Haber) Polise molotofkokteyli atan sanığa 11 yıl hapis cezası
ADANA'da katıldığı korsan gösteriler sırasında polise molotofkokteyli atmak suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki Ergün Acar, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bölücü...
07 Mart 2017 Salı 16:30
ADANA'da katıldığı korsan gösteriler sırasında polise molotofkokteyli atmak suçundan 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan 19 yaşındaki Ergün Acar, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlediği korsan gösterilere polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında ara sokaktan çıkan Ergün Acar, zırhlı ekip aracına molotofkokteyli attı. Saldırgan, ekiplerin takibi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı eylemlere katılmak, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlemek suçlarından yargılanan Acar, 11 yıl 10 ay 1 gün hapis cezası aldı. Cezası onaylanan Acar, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Acar, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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