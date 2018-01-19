türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

(Görüntülü Haber) Polis, 'trafikte hasta var' dedi, intihara kalkışan kişiden izin istedi

GAZİANTEP'te, bunalıma girdiği öne sürülen M.K. (43), kullanılmayan 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, bulvardan geçen araçların üzerine çatıdaki kiremitleri atan M.K.'yı telefonla arayıp, hasta...

GAZİANTEP'te, bunalıma girdiği öne sürülen M.K. (43), kullanılmayan 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, bulvardan geçen araçların üzerine çatıdaki kiremitleri atan M.K.'yı telefonla arayıp, hasta olduğunu söyleyerek, yolu trafiğe açmak için izin istedi. Mehmet K., psikoloğun bir saatlik çabasıyla ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

Olay, akşam saatlerinde Muammer Aksoy Bulvarı'nda Valilik binası yakınında meydana geldi. Bunalıma girdiği belirtilen Mehmet K., şu anda kullanılmayan vergi dairesinin 8 katlı eski binasının çatısına çıkarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polisin çağırdığı psikolog, Mehmet K. ile telefonla irtibat kurup, konuşmaya başladı. Bu sırada Mehmet K., çatıdaki kiremitleri aşağıya atınca çevredekiler panik yaşadı, polis yolu trafiğe kapattı.

Polisler, telefonla görüştükleri Mehmet K.'ya sıkışan trafikte hasta olduğunu söyleyip yolu açmak için izin istedi. Bir polis memurunun konuştuğu Mehmet K., "Mehmet bey, ben senden bir şey rica edeyim. Trafikte hastalar var. Müsaade edersen 3- 4 dakika hastalar geçsin" dedi. Mehmet K.'nın da telefonda izin vermesiyle yol yeniden açıldı.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla 1 saatin sonunda ikna edilen Mehmet K., indirilip sağlık kontrolü için hastaneye, ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314