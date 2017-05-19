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(Görüntülü Haber) Polis, torbacıları havaya ateş ederek yakaladı

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, () - ADANA'da polis ekipleri sokakta uyuşturucu satan şüphelileri havaya taş ederek yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan...

Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, () - ADANA'da polis ekipleri sokakta uyuşturucu satan şüphelileri havaya taş ederek yakaladı. Gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi'nde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına baskın düzenledi. Satış yaparken polis ekiplerini karşılarında gören ve kaçmaya başlayan torbacıları polis havaya ateş ederek yakaladı. Yapılan aramalarda 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, bin 172 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, bin 200 kök hintkeneviri ve 6 bin 500 lira ele geçirildi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda 25 zanlı yakalanırken bunlardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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