(Görüntülü Haber) Polis, telefonda dolandırılan imamı kurtardı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa İlçesi'nde telefonda kendisini arayarak jandarma olarak tanıtan dolandırıcıların istekleri doğrultusunda bankaya para yatırmak isteyen 5 çocuk babası 55 yaşındaki imam Celal Bakan'ı polis son anda engelledi. Erbaa’nın Karaağaç Köyü imamı Celal Bakan’ın evini arayan dolandırıcılar, kendilerini jandarma olarak tanıttı. İmam Bakan’a "FETÖ’den seni tutuklayacaklar, neyin varsa al bankaya yatır'' diyerek hesap numaralarını verdi. Celal Bakan, bunun üzerine ilçe merkezine geldi. Çocuklarının şüphesi üzerine durum önce jandarmaya, daha sonra polise bildirildi. Polis ekipleri ilçede bulunan bankalara giderek Celal Bakan'ı aramaya başladı. Celal Bakan polis ekipleri tarafından son anda PTT şubesi önünde görüldü ve para yatırmaktan son anda kurtarıldı. İfadesi alınmak üzere Emniyet'e götürülen Celal Bakan telefonda kendisini arayan dolandırıcıların kendisini tehdit ettiğini anlatırken şöyle dedi: "FETÖ’den seni tutuklayacaklar. Şurada paran var mı? Bankada paran var mı? Bankalarla ne iş yaptın' dediler. Ben 'sadece bankalardan maaş alıyorum başka bir işim yok' dedim. 'Evde altının var mı? Ruhsatlı silahın var mı? Jandarma arama yapacak. Neyin varsa al gel dediler." Polis soruşturma başlattı.