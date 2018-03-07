Adana merkezli 3 ilde, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 22 kişi, çevik kuvvet ekibi eşliğinde, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Özel harekat ve helikopter destekli operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Polisin, çete kurdukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüphelileri 6 ay boyunca izlediği, tarım işçisi gibi davranıp, tarla ve bahçelerde çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin, çiftçilerin binlerce dönümlük arazisine, tehdit ve baskıyla el koyduğu belirtildi. Son 1 yılda; 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylarda bugüne kadar 27 mağdurun polise başvurarak, 2 aileden şikayetçi olduğu bildirildi.
(Görüntülü Haber)POLİS, ŞÜPHELİLERİ TAKİP İÇİN TARLADA ÇALIŞMIŞ
Adana merkezli 3 ilde, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 22 kişi, çevik kuvvet ekibi eşliğinde, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Özel harekat ve helikopter destekli...
07 Mart 2018 Çarşamba 16:01
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