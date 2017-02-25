(Görüntülü Haber)Polis, şüpheli çantayı patlattı, bir kadına ait çamaşırlar çıktı

ÇORUM’da Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde yol üzerine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan kadın iç çamaşırı ve giysiler çıktı. Çorum'un Eşref Hoca Caddesi'nde bugün sahipsiz çanta görenler polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik çemberi oluşturarak burada bulunanları uzaklaştırdı. Sevk edilen bomba uzmanı polis özel kıyafetlerini giyerek, şüpheli çantaya fünye yerleştirerek kontrollü patlama gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonrası çantadan kadın iç çamaşırı ve giysiler çıktı. Soruşturma sürüyor.