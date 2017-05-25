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(Görüntülü Haber) Polis oğullarının öldürdüğü çift, toprağa verildi

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Ömer Eroğlu'nun beylik tabancasıyla vurup öldürdüğü annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu ile babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu'nun cenazeleri toprağa verildi. İstanbul...

Ramazan ÇELİK/HATAY, () - HATAY'da polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Ömer Eroğlu'nun beylik tabancasıyla vurup öldürdüğü annesi 54 yaşındaki Fatma Eroğlu ile babası 60 yaşındaki Mustafa Eroğlu'nun cenazeleri toprağa verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken izne ayrılıp ailesinin yaşadığı Hatay'a gelen polis memuru Muhammet Ömer Eroğlu, dün evde tartıştığı Fatma ve babası Mustafa Eroğlu'nu beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdü. Çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Narlıca Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu çifti, yan yana toprağa verildi. Cinayetleri işledikten sonra kendisini de bıçakla yaraladığı için hastanede bulunan Muhammet Ömer Eroğlu'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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