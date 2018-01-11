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(Görüntülü Haber) Polis memuru, firariyi kovalarken kendi tabancasıyla yaralandı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde cezaevi firarisi Ömer Katı'yı kovalarken, istinat duvarından düşen polis memuru K.T. (45), kazayla ateş alan tabancasından çıkan mermiyle yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Peker Mahallesi...

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova ilçesinde cezaevi firarisi Ömer Katı'yı kovalarken, istinat duvarından düşen polis memuru K.T. (45), kazayla ateş alan tabancasından çıkan mermiyle yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Peker Mahallesi 5030 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Akaryakıt kaçakçılığı suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan Ömer Katı'nın, teyzesinin evinde olduğu tespit edildi. Adrese gelen ekipleri gören Ömer Katı, evin arka bahçesindeki istinat duvarını aşarak kaçmaya başladı. 2 çocuk babası polis memuru K.T. da Katı'nın atladığı duvara tırmanırken düştü. Bu sırada, K.T.'nin tabancası kazayla ateş aldı. K.T.'nin boğazından giren mermi, çenesinden çıktı. 

Çağrılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sol gözünün ağır hasar gördüğü, ancak hayati tehlikesinini bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından çok sayıda polis, kan vermek için hastaneye geldi.

Bu arada, firari Ömer Katı, diğer polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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