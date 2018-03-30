Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

(Görüntülü Haber) Polis, kavga ettiği komşusuna silah çekti

BOLU'da, polis memuru C.A. ile hamile komşusu Necriye Aslım A. ve eşi Halit A. arasında yaşanan kavga, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması...

BOLU'da, polis memuru C.A. ile hamile komşusu Necriye Aslım A. ve eşi Halit A. arasında yaşanan kavga, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun silah çekmesi, komşusuna kabzayla vururken tabancanın ateş alması ve C.A. ile Halit A.'nın merdivenden yuvarlanmaları yer alıyor. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu öğrenildi. Olay, 25 Mart'ta Büyükcamii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan Aşkın A. ile 6 aylık hamile komşusu Necriye Aslım A. arasında bekâr bir komşularının eve kadın arkadaşlarını getirmesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın yaşandığı günün akşamında, Aşkın A.'nın trafik polisi olan eşi C.A., Necriye Aslım A.'nın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan hamile kadın ile polis memuru arasında tartışma çıktı. C.A., kadını hırpalayınca bağrışmaları duyan eşi Halit A. içeriden geldi. Halit A. ve C.A. arasında çıkan kavgada iki taraf birbirlerine yumruklar attı. C.A., kavga sırasında belinden çıkardığı tabancanın kabzasıyla Halit A.'ya vurmaya başladı. Silah bu sırada ateş aldı. Mermi, kimseye isabet etmezken, Halit A. e C.A. merdivenlerden yuvarlandı. Kavgayı komşuların küçük yaştaki çocukları dehşet içinde izledi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis geldi. Necriye Aslım A. 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314