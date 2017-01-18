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(Görüntülü Haber) 'Polis giremez' denilen bölgede huzur operasyonu

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı ve polisin giremeyeceği iddia edilen Karasu Mevkii'nde ekipler huzur operasyonu yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bölücü terör örgüt PKK yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı ve polisin giremeyeceği iddia edilen Karasu Mevkii'nde ekipler huzur operasyonu yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi Karasu Mevkii'ne gelen ekipler, zırhlı araçlarla çevre güvenliğini sağladı. Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerinde merkezi haline gelen Karasu'da ekipler, yoldan geçen araçları tek tek durdurup, kontrol etti. Şüpheli kişilerin kimlik sorgulamasına yapan ekipler, kahvehane ve işyerlerinde de arama yaptı. Devriye gezen zırhlı araçlar uygulamaya katılan ekiplerin güvenliğini sağlarken, caddeye açılan sokakların girişlerini tutan Özel Harekat timleri de tetikte bekledi. Yaklaşık 1 saat süren ve 450 polisin katıldığı uygulamada, bölücü terör örgütü mensuplarının duvarlara yazdığı sloganlar sprey boyalarla ile silindi, 53 otomobil, 15 motosiklet ile 150 şahsın GBT sorgusunu yapıldı.

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