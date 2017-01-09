(Görüntülü Haber)Polis eşi, lojmanda intihar etti

ADANA'da bunalıma giren polis eşi 40 yaşındaki Oya Özdamar, tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Merkez Çukurova İlçesi Belediyeevleri mahallesindeki Polis Lojmanları 4'üncü bloktan silah sesi duyan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine lojmana gelen ekipler, kapısı kilitli olan daireye balkona merdiven uzatarak girdi. Ekipler, polis eşi görevde olduğu öğrenilen Oya Özdamar'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özdamar kurtarılamadı. Biri engelli 2 çocuk annesi olan Özdamar'ın bir süreden beri psikolojik sorunlar nedeniyle ilaç kullandığı kaydedildi. Eşinin beylik tabancasının dışında bir başka tabancayla intihar ettiği anlaşılan Özdamar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oya Özdamar'ın yakınları sinir krizi geçirirken, olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.