(Görüntülü Haber) Polis duvarları kırıp dernek binasına girebildi

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1'i canlı bomba şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Baskın sonrasında 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da hem havadan hem de karadan polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, ekipler derneğin yan duvarını kırarak ve çatıdan binaya girmeye çalışıyor. Binaya girmeyi başaran polisler 8 ayrı kilitleme mekanizması olan çelik kapılı bir odanın kapısının açılmaması üzerine de, odaya bir üst kattaki dairenin zeminini itfaiye yardımıyla delerek ulaşıyor.