(Görüntülü Haber) Polis aracı, TIR'a çarptı: 1 yaralı
AKSARAY'da kontrolden çıkan polis aracının park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobili kullanan 25 yaşındaki polis memuru Murat Aydın yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Paşaçık Mahalles Atatürk Bulvarı'ndan meydana geldi....
08 Şubat 2017 Çarşamba 18:53
AKSARAY'da kontrolden çıkan polis aracının park halindeki TIR'a çarptı. Kazada otomobili kullanan 25 yaşındaki polis memuru Murat Aydın yaralandı. Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Paşaçık Mahalles Atatürk Bulvarı'ndan meydana geldi. Görevden Emniyet Müdürlüğü'ne dönen Murat Aydın yönetimindeki 68 A 3811 plakalı resmi polis aracı, kontrolden çıkıp park halindeki 20 KN 268 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına dönerken sürücü Aydın da başından hafif yaralandı. Yaralı polis memuru Aydın, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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