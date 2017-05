(Görüntülü Haber) Polis aracı otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, polis aracının otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2'si polis memuru, 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 23.00 sıralarında Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda meydana geldi. 22 yaşındaki Gürkan Gürzal, yönetimindeki 07 MGG 48 plakalı otomobilinden düşen parçayı kontrol etmek için köprülü kavşakta durdu. Bu sırada aynı yöne giden Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait, polis memuru Mehmet Ali Sert yönetimindeki 07 A 28232 plakalı resmi polis aracı, otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yola savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Gürzal, yanındaki Burak Ünlütaş, her ikisi de 20 yaşında olan Ramazan Serdar Ceylan ve Ramazan Can Aydoğmuş ile polis memurları Mehmet Ali Sert ve Nazmi Koz yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ramazan Serdar Ceylan itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonunda kurtarıldı.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Can Aydoğmuş, tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Diğed yaralıların sağluk durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, Aydoğmuş'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.