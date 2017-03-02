(Görüntülü Haber) PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçik havadan indi

TERÖR örgütü PKK’nın yuvalandığı Tendürek Dağı'na, Mehmetçık operasyon düzenledi. Helikopterlerle Tendürek’e indirilen Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri, terör örgütünün kullandığı 15 mağarayı imha etti. Ağrı Valiliği'nden yapılan acıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesine 27 şubat tadihinde operasyon düzenlendi. Helikopterlerle bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri, 5 gün boyunca bölgeyi didik didik aradı. Operasyon kapsamında PKK'lıların kullandığı tespit edilen 15 mağara imha edildi. Özel olarak hazırlanmış, uzunluğu 60 metrenin üzerinde olan 2 mağarada, 57 büyük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi, mekap ayakkabılar, battaniyeler, brandalar ve piller ele geçirildi.