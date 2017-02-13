(Görüntülü Haber) PKK üyeliğinden gözaltına alınan er adliyede
UŞAK'ın Karahallı İlçesi'nde askerlik yaparken, terör örgütü PKK'nın gençlik kolları YPG üyesi olduğu belirlenen 25 yaşındaki er S.H. gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM), Uşak'ın...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:22
UŞAK'ın Karahallı İlçesi'nde askerlik yaparken, terör örgütü PKK'nın gençlik kolları YPG üyesi olduğu belirlenen 25 yaşındaki er S.H. gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM), Uşak'ın Karahallı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan S.H.'nin, PKK terör örgütü ve sözde gençlik kolları YPG'nin örgüt propagandası yaptığını tespit etti. S.H., polis tarafından Karahallı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda dün gözaltına alındı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne getirilen S.H. yapılan işlemlerin ardından, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi.
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