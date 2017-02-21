Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polis, PKK/KCK terör örgütü lehine paylaşımlarda bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurumlarını ve yöneticilerini aşağıladığı, hakaret ettiği ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla F.İ., V.A., M.A., V.H., N.S. ve H.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 kişi adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 6 kişi adliyede
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi...
21 Şubat 2017 Salı 12:31
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