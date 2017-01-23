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(Görüntülü Haber) PKK propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişi adliyede

BURSA'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden...

BURSA'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve terör propagandasını yaptığı ve terör örgütüne üye olduklarını tespit ettiği 4'ü kadın 7 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alıdı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla bu sabah adliyeye sevk edildi.

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