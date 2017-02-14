(Görüntülü Haber) PKK operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy İlçesi’nde jandarma ekiplerince PKK'ya yönelik düzenlediği oerasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.T.’nin evinde FETÖ terör örgütü elebaşıa Fetullah Gülen kitapları ele geçirildi. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy İlçesi’nde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kızılpınar Mahallesi'nde evlerine baskın yapılan ve terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen K.T. ile İ.K. gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen İ.T., A.T. ve Y.T. de aynı operasyonda kapsamında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve bilgisayarlara el konuldu. ÖRGÜT EVİNDEN FETÖ KİTABI ÇIKTI Terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan K.T.’nin evinde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen’e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi: "KCK çizgisinde 'Yaşam Perspektifi' adı altında devletin adalet sistemini bertaraf ederek terör örgütünün sözde adalet sistemini yerleştirmeye çalışan K.T. ve İ.K. ile PKK/KCK terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen İ.T., A.T., Y.T. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yayın ve doküman ele geçirilmiş olup, K.T.’nin evinde FETÖ/PDY örgütüne ait kitaplar ele geçirilmesi dikkat çekti." Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturma sürüyor.